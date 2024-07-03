Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu

Şampiyonlar Ligi'nin kazananını doğru tahmin eden sosyal medya fenomeni köpek Steph Furry, Türkiye- Avusturya maçının sonucunu da doğru tahmin etti.

SKORUNU BİLE BİLDİ

Real Madrid'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını tahmin eden sosyal medya fenomeni köpek Steph Furry'e Türkiye- Avusturya maçının sonucu soruldu. Tüm dünyanın gündemine oturan o köpeğin maçtan önce yaptığı tahminine göre Türkiye Avusturya karşısında 2-1'lik skorla galip gelecekti. Dün oynanan mücadele sonrası milllerimiz maçtan 2-1 galip ayrıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAHMİNİ TUTMUŞTU

Steph Furry, burnuyla bir topu kazanan ülkenin bayrağının bulunduğu sepete atarak maçların galibini seçiyor. Sevimli köpek Furry, Real Madrid'in Borussia Dortmund'a karşı Şampiyonlar Ligi finalini kazanacağını tahmin etmişti.