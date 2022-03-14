Skandal pankart! Taraftarlar, Rusya-Ukrayna savaşına gönderme yapıp şehrin koordinatını verdi

İtalya Serie A'da 13 Mart Pazar günü oynanan Hellas Verona - Napoli maçı öncesinde stat yakınlarına asılan ve "Rusya - Ukrayna savaşı sırasında Napoli kentinin bombalanmasını" ima eden ayrımcı pankart tepkilere yol açtı.

PANKART TEPKİLERE YOL AÇTI

İtalyan basınına göre, Napolili yazar Maurizio De Giovanni'nin yaptığı paylaşımla kısa sürede sosyal medyada yayılan pankart, "Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Napoli kentinin bombalanmasını" ima eden ve Hellas Verona'nın fanatik taraftar grubu "Curva sud"un imzasını taşıyan ayrımcı pankart büyük tepkiye yol açtı.

"UTANÇ VERİCİ"

Kendisi de Napolili olan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, sosyal medyadaki hesaplarından yaptığı paylaşımda, söz konusu pankarttaki mesajın tiksindirici ve utanç verici olduğunu belirterek, Napoli ve Napolilere karşı açıldığı varsayılan bu pankart hadisesinin son derece ciddi olduğunu ve herkesin ayrım yapmadan kınaması gerektiğini ifade etti.

LİG YÖNETİMİ, PANKARTI KINADI

İtalya Serie A Yönetimi adına üst yönetici Luigi De Siervo da yazılı açıklamada, Verona'daki pankartı kınadıklarını belirtti. Maça ev sahipliği yapan Hellas Verona takımı da yaptığı açıklamayla, kulüp olarak her zaman olduğu gibi nefret, şiddet ve ayrımcılığa neden olabilecek her türlü eylemi reddettiklerini bildirdi.

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