Skandal pankart! Taraftarlar, Rusya-Ukrayna savaşına gönderme yapıp şehrin koordinatını verdi
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Dün İtalya Serie A'da oynanan Hellas Verona-Napoli maçına, ev sahibi takım taraftarlarının hazırladığı pankart damga vurdu. Üzerinde Rusya ve Ukrayna bayrağı olan pankarta Napoli şehrinin koordinatları yazıldı. Kentin bombalanmasını ima eden pankarta İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, sosyal medyadaki hesaplarından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
İtalya Serie A'da 13 Mart Pazar günü oynanan Hellas Verona - Napoli maçı öncesinde stat yakınlarına asılan ve "Rusya - Ukrayna savaşı sırasında Napoli kentinin bombalanmasını" ima eden ayrımcı pankart tepkilere yol açtı.
İtalyan basınına göre, Napolili yazar Maurizio De Giovanni'nin yaptığı paylaşımla kısa sürede sosyal medyada yayılan pankart, "Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Napoli kentinin bombalanmasını" ima eden ve Hellas Verona'nın fanatik taraftar grubu "Curva sud"un imzasını taşıyan ayrımcı pankart büyük tepkiye yol açtı.
Kendisi de Napolili olan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, sosyal medyadaki hesaplarından yaptığı paylaşımda, söz konusu pankarttaki mesajın tiksindirici ve utanç verici olduğunu belirterek, Napoli ve Napolilere karşı açıldığı varsayılan bu pankart hadisesinin son derece ciddi olduğunu ve herkesin ayrım yapmadan kınaması gerektiğini ifade etti.
İtalya Serie A Yönetimi adına üst yönetici Luigi De Siervo da yazılı açıklamada, Verona'daki pankartı kınadıklarını belirtti. Maça ev sahipliği yapan Hellas Verona takımı da yaptığı açıklamayla, kulüp olarak her zaman olduğu gibi nefret, şiddet ve ayrımcılığa neden olabilecek her türlü eylemi reddettiklerini bildirdi.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022