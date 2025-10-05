Haberler

Sivassporlu Taraftarlardan Gazze Protestosu

Sivassporlu Taraftarlardan Gazze Protestosu
Sivasspor taraftarları, Serikspor maçı öncesinde Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir koreografi düzenledi. 'Dünya: 0 - Vicdan: 0' mesajının yer aldığı koreografi, büyük ilgi gördü.

Sivassporlu taraftarlar, Serikspor maçı öncesinde Gazze'deki soykırıma sessiz kalmamak amacıyla koreografi yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Özbelsan Sivasspor, Serikspor'u ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi yapıldı. Sivassporlu taraftarının karşılaşma öncesi yaptığı koreografi büyük alkış toplarken, koreografiyi izleyenler o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Gazze'deki soykırıma sessiz kalmamak amacıyla yapılan koreografide ' Dünya : 0 - Vicdan: 0' yazısı yer aldı.

Kırmızı-beyazlıların bu anlamlı koreografisini yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcuları da dikkatlice izledi. - SİVAS

