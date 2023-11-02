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Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hopaspor'u 4-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Sivasspor, Hopaspor'u 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Manaj'ın 3 gol attığı maçta Sivasspor rahat bir galibiyet elde etti.