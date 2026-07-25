Sivasspor, yeni sezon öncesi Erciyes'te güç depoluyor
1’İNCİ Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.
1'İNCİ Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.
Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezona hazırlanıyor. İç Anadolu ekibi bugün gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma, dayanıklılık ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı