Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlar, ısınma hareketleri ve pas organizasyonları ile sürerken, çift kale maçla tamamlandı. Kulüp, yarınki antrenmanla 1. etap Sivas kampını sonlandıracak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas organizasyonları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktiksel çift kale maçla idmanını tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla 1. etap Sivas kampını sonlandıracak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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