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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes'te sürdürüyor

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes'te sürdürüyor
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1’İNCİ Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.

1'İNCİ Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezona hazırlanıyor. İç Anadolu ekibi, günü tek antrenmanla tamamladı. Salonda kuvvet çalışması yapan Sivasspor ardından, sahada koordinasyon ve sprint çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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