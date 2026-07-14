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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yapılan antrenmanla sürdürdü. Isınma, koordinasyon ve kondisyon çalışmalarının ardından dar alan oyunları oynandı. Takım yarın çift antrenman yapacak.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular dar alan oyunları ve turnuva oyunlarıyla idmanı tamamladı.

Yiğidolar, hazırlıklarını yarın kulüp tesislerinde gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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