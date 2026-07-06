Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı antrenmanla devam etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, dar alan oyunlarıyla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya