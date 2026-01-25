Evren Otyakmaz: 'Puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz'

Özbelsan Sivasspor Yardımcı Antrenörü Evren Otyakmaz, Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından, "2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gönül isterdi ki galip gelelim seyircimizin önünde ama olmadı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sivasspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz, değerlendirmelerde bulundu. Otyakmaz, "2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gönül isterdi ki galip gelelim seyircimizin önünde ama olmadı. Maçın genelinde çok güçlü bir Sivasspor izlettirdik. Bugün sahada savaşan bir Sivasspor vardı. Taraftarın da gelmesiyle birlikte çok güzel bir atmosfer oluştu. Amed Sportif Faaliyetler hücum gücü yüksek bir takım. Bizde bu anlamda hazırlıklarımızı yapmıştık ama olmadı. Böyle maçlarda fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Zorluk derecesi yüksek maçlar bunlar" diye konuştu.

Transfer konusunda da konuşan Otyakmaz, "İhtiyaçlarımız doğrultusunda en iyi şekilde işler yapılacaktır. Çalışmalarımız sürüyor" açıklamasında bulundu.