Sivasspor, Y. Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında E.Y. Sivasspor, Y. Adana Demirspor'u 1-0 yenerek galibiyetle ayrıldı. Maçın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında E.Y. Sivasspor sahasında Y. Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Sivasspor atağında ceza yayı içerisinde topla buluşan Saiz'in vuruşunda kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı çıkartmayı başardı.
9. dakikada Niang penaltı noktasından topu ceza sahası sol çaprazında bulunan Yusuf Erdoğan'a gönderdi. Yusuf'un vuruşunda kaleci Ali Şaşal topu çıkardı.
10. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
13. dakikada Berhanda'nın pasında ceza sahası içerisinde topu alan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvurlak az farkla dışarı çıktı.
18. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Emrah Başsan topu içerideki Saiz'e verdi. Saiz'in vuruşunda kaleci Ercan Özbir meşin yuvarlağı kurtardu
Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Anıl Usta
E.Y. Sivasspor: Ali Şaşal, Appindagoye, Caner Osmanpaşa, Burak Kapacak (Alaattin Okumuş dk. 29), Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Charisis, Saiz, Barrow (Ronrigues dk. 43), Koita
Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Abdulkadir Parmak, Manaj, N'jie, Kvet, Hakan Arslan, Poungouras, Ziya
Teknik Direktör: Servet Çetin
Y. Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Semih Güler, Abdulsamet Burak, İsmail Çokçalış, Rodrigues, Stambouli, N'diaye, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Zeneli, Niang
Yedekler: Magomedaliyev, Abdurrahim Drsun, Gravillon, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Akintola, Michut, Dorukan Toköz, Yusuf Barasi, Balotelli
Teknik Direktör: Patrick Kluivert
Gol: Koita (dk. 10) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Servet Çetin (Sivasspor), Yunus Erdoğan (Adana Demirspor) - SİVAS