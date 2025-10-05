Sivasspor ve Serikspor Berabere Kaldı
TFF 1. Lig'in 9. hafta maçında Sivasspor, Serikspor ile 0-0 berabere kalarak sahasında 1 puanı aldı. Her iki takım da maçı kazanmak için çaba sarf etti ancak skor tabelasında değişiklik olmadı.
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Kadir Beyaz, Enes Biroğlu
ÖZBELSAN SİVASSOR: Ali Şaşal Vural, Murat, Appindangoye, Mert, Uğur, Özkan, Yusuf Cihat (Dk.83 Avramovski), Kimpioka (Dk.66 Aly Malle), Kamil (Dk.46 Charisis), Ethemi, Bekir Turaç Böke
SERİKSPOR: İbrahim, Emrecan (Dk.66 Şeref), Batuhan, Gotsuk, Martynov, Bilal, Berkovskiy (Dk.78 Yuran), Burak, Amaral (Dk.66Erhan), Selim (Dk.78 Şahverdi), Sadygov (Dk.46 Gökhan)
SARI KARTLAR: Bekir Turaç Böke, Charisis, Uğur ( Sivasspor )- Sadygov, Bergovskiy (Serikspor)
11'inci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içerisine giren Kimpioka'nın kale önüne çevirdiği topla buluşan Yusuf'un yakın mesafeden şutunda top auta gitti.
21'inci dakikada Serikspor'dan Amaral'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topa Batuhan'ın gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
70'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ethemi'nin şutunu kaleci İbrahim güçlükle çıkardı.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.