Haberler

Sivasspor ve Serikspor Berabere Kaldı

Sivasspor ve Serikspor Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 1. Lig'in 9. hafta maçında Sivasspor, Serikspor ile 0-0 berabere kalarak sahasında 1 puanı aldı. Her iki takım da maçı kazanmak için çaba sarf etti ancak skor tabelasında değişiklik olmadı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Kadir Beyaz, Enes Biroğlu

ÖZBELSAN SİVASSOR: Ali Şaşal Vural, Murat, Appindangoye, Mert, Uğur, Özkan, Yusuf Cihat (Dk.83 Avramovski), Kimpioka (Dk.66 Aly Malle), Kamil (Dk.46 Charisis), Ethemi, Bekir Turaç Böke

SERİKSPOR: İbrahim, Emrecan (Dk.66 Şeref), Batuhan, Gotsuk, Martynov, Bilal, Berkovskiy (Dk.78 Yuran), Burak, Amaral (Dk.66Erhan), Selim (Dk.78 Şahverdi), Sadygov (Dk.46 Gökhan)

SARI KARTLAR: Bekir Turaç Böke, Charisis, Uğur ( Sivasspor )- Sadygov, Bergovskiy (Serikspor)

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 9'uncu hafta maçında kendi sahasında Serikspor' ile 0-0 berabere kaldı.

11'inci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içerisine giren Kimpioka'nın kale önüne çevirdiği topla buluşan Yusuf'un yakın mesafeden şutunda top auta gitti.

21'inci dakikada Serikspor'dan Amaral'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topa Batuhan'ın gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

70'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ethemi'nin şutunu kaleci İbrahim güçlükle çıkardı.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
Bakan Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor

Rapor tamamlandı! 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Vural'ı 90+1'de yıkan gol

Başına gelebilecek tüm aksilikler tek maçta oldu
Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

Tarihi kare! Türkiye'nin yanı başında bir ilk yaşanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.