Sivasspor ve Samsunspor Berabere Kaldı

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin ve Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Çetin, takımının iyi mücadele ettiğini ve daha iyi olacaklarını söylerken, Eroğlu ise rakibe göre kazanmaya daha yakın olduklarını belirtti.

Samsunspor maçının ardından

Servet Çetin İnşallah çok daha iyi olacağız

Hüseyin Eroğlu Rakibe göre kazanmaya daha yakın taraf bizdik

Hüsnü Ümit AVCI - Arife Defne ARSLAN SİVAS, (DHA)- Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin berabere kaldıkları Samsunspor maçıyla ilgili, Çok iyi oynadık. İnşallah çok daha iyi olacağız dedi. Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise İlk deplasmanımıza çıktık. İlk maçta bunların zor olduğunu zaten biliyorduk. Rakibe göre kazanmaya daha yakın taraf bizdik diye konuştu.

Süper Lig 2023-2024 Sezonu ilk hafta maçında Sivasspor kendi sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin ve Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, takımını tebrik ederek, Bu sıcak havada iyi mücadele ettiler. Aslında mücadele bizim lehimize devam etti. Çok iyi oynadık. Yani iyi mücadele ettik. Golü de bulduk. Tabi akabinde golü bulduktan sonra doğal olarak biraz geriye yaslandık ama çok doğru durduk. Rakibe pozisyon vermedik. Aksine biz 1-0 öndeyken yakalamış olduğumuz bazı kontra atak pozisyonlarında, özellikle Samu Saiz, son paslara biraz daha dikkat edip oyuncumuza geçirilebilseydi farklı olurdu. 2-3'ü bulacak pozisyon da yakaladık. Ama dediğim gibi bunları değerlendiremedik. Ben oyuncuların performansından, mücadelesinden memnunum. İnşallah çok daha iyi olacağız. Gerçekten çocuklarla iyi çalışıyoruz. İnşallah bunun karşılığını ilerleyen maçlarda alacağız şeklinde konuştu.

HÜSEYİN EROĞLU RAKİBE GÖRE KAZANMAYA DAHA YAKIN TARAF BİZDİK

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise 11 yıl sonra Süper Lig'de maç yaptıklarını belirterek, İlk deplasmanımıza çıktık. İlk maçta bunların zor olduğunu zaten biliyorduk. Oyuncularımızla bunu zaten paylaştım. Maçtan önce de söylemiştim. Birçok oyuncu son anda aramıza katıldı. Sivasspor'da uyum içerisinde oynayan bir takım vardı. Buraya kendi oyunumuzu ortaya koymak ve galibiyet almak için gelmiştik. Maçın aslında büyük bir bölümünde özellikle ilk yarı topa sahip olan taraf bizdik ama bir türlü ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçerken yaptığımız pas hatalarıyla istediğimizi üretemedik. Rakibin bir tane attığı güzel gol vardı. Gerçekten güzel bir gol attılar. Ama onun dışında pozisyon vermedik. Daha dinamik, daha agresif oynamak zorundayız. Tempomuzu artırmak zorundayız. Rakibe göre kazanmaya yakın taraf bizdik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı diye konuştu.