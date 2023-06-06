Sivasspor ve Kayserispor teknik direktörleri sezonu değerlendirdi

Sivasspor ve Kayserispor arasında oynanan son maçın ardından teknik direktörler Rıza Çalımbay ve Çağdaş Atan sezonu değerlendirdi. Çalımbay, zor bir sezon geçirdiklerini belirtirken Atan, Kayserispor'un harika bir sezon geçirdiğini söyledi ve transfer tahtasının açılması halinde göreve devam edeceğini açıkladı.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bizim için zor geçen bir sezon oldu" dedi. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise "Kayseri adına harika yolculukla geçen bir sezondu. Transfer tahtası açılmazsa seneye devam etmeyeceğimi yönetime iletmiştim. İnşallah açılırsa sezonu planlayacağız" diye konuştu.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Kayserispor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan değerlendirmelerde bulundu. Rıza Çalımbay, ligi geçen hafta bitirdiklerini belirterek, "Bundan önce oynadığımız Konya maçı önemli bir maçtı. İyi şekilde bitirdik. Bu maçta da kazanmak istiyorduk. Kayserispor da öyleydi. İki takım da kazanmak için oynadı, defans yapmadık. Güzel bir lig maçı oldu. Söyleyecek bir şey yok. Bizde de çok eksik vardı. Arkadaşlar maçın başından sonuna kadar iddiamız olmasa da mükemmel şekilde mücadele ettiler. Çok pozisyon da yakaladık. Bizim için zor geçen bir sezondu. Avrupa Kupası olsun, Türkiye Kupası olsun bir yere kadar geldik. Ligde sıkıntımız olabilirdi. Zaman zaman böyle şeyler olabiliyor. Bunu atlattık ve yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Atan, sezon yönetimle görüşmesinde göreve devam için transfer tahtasının açılmasını şart koştuğunu belirterek, "Transfer tahtasının açılmaması halinde sezon sonunda görevden ayrılacağımı söylemiştim. Bunu yönetimimiz de biliyor" diye konuştu.