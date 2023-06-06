Sivasspor ve Kayserispor Kulüp Başkanları Sezonu Değerlendirdi

Mecnun Otyakmaz: Bu sezon gerçekten inişli çıkışlı bir sezon oldu

Ali Çamlı : Her iki takımda iyi maç çıkardı

Arife Defne ARSLAN - Alperen YILDIZ / SİVAS, - DEMİR Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bu sezon gerçekten inişli çıkışlı bir sezon oldu, bu bizim için de Türk futbolu için de öyleydi" dedi. Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı ise "Önümüzdeki yılın planlamaları yapılmaya başlandı. Ligin başındaki veya ortasındaki heyecan kalmamış ama buna rağmen her iki takım da iyi maç çıkardı" diye konuştu.

"Sahaya çıkartmak, oynatmak hepsi birbirinden zor işler. Ekonomisi çok ağırlaştı, onun için şehirlerin takımlarına ve takımı yöneten yönetim kurullarına destek olunması lazım. Bu çok değerli. Tek başına ne Mecnun başkan, ne de Ali Çamlı götürebilir. Bunu bütün şehirler sahiplenip taşıyacaklar. İnşallah Sivas'ın da Kayseri'nin de bu konuda duyarlı olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yılın planlamasında hem Mecnun başkana, hem bana şehrimizin destek olacağını ümit ediyorum"