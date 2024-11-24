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Sivasspor ve Kasımpaşa'nın Maçında İlk Yarısı 0-0 Berabere Sona Erdi

Sivasspor ve Kasımpaşa'nın Maçında İlk Yarısı 0-0 Berabere Sona Erdi
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki mücadelenin ilk yarısında Sivasspor ile Kasımpaşa arasında gol sesi çıkmadı. Maçta önemli pozisyonlar yaşandı ancak takımların savunmaları başarılı oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Murat Paluli'nin ortasında ceza sahası içinde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

9. dakikada da Costa'nın pasında ceza sahası içinde Radakovic'in ters dokunduğu topu Uğur Çiftçi çizgiden çıkardı.

10. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Rodrigues, topu rakip yarı sahaya taşıdı ve Koita'ya pasını aktardı. Koita'nın pasında tekrar topu alan Rodrigues'in ceza sahası içinin sağından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.

15. dakikada sağ kanatta gelen ortayı kaleci Ali Şaşal Vural kontrol edemedi. Topu önünde bulan Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Koita, kaleci Gianniotis ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Gianniotis'i geçemedi.

Hakemler: Burak Pakkan, Mert Bulut, Suat Güz

NG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Turgunbayev, Pritchard, Charisis, Moutoussamy, Rodrigues, Koita

Yedekler: Nşkolic, Özkan Yiğiter, Manaj, Menig, Emrah Başsan, Alaaddin Okumuş, Poungouras, Bekir Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Gökhan Gül, Fall, Aytaç Kara, Hajradinovic, Ben Ouanes, da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Şant Kazancı, Sadık Çiftpınar, Cafu, Brekalo, Sinan Alkaş, Sadiku, Bahtiyar Aras Özden, Taylan Utku Aydın, Barak

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sarı kartlar: Murat Paluli (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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