Sivasspor ve Hatayspor 1-1 Berabere Kaldı
1. Lig'in 11. haftasında Sivasspor, sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Maç, Hatayspor'un Kilama'nın 6. dakikada attığı golle başladı. Sivasspor'un Kamil Fidan'ın 90. dakikada attığı golle eşitliği sağladığı karşılaşma 1-1 sona erdi.
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Serdar Soydan, Serdar Osman Akarsu
SİVASSOR: Ali Şaşal Vural - Murat, Appindangoye, Okan, Feyzi, Yusuf Cihat, Charisis (Dk.65 Emre) (Dk.86 Kamil), Campos (Dk.65 Aly Male), Avramovski, Ethemi (Dk.65 Kimpioka), Bekir Turaç Böke (Dk.46 Badji)
HATAYSPOR: Bekaj - Kilama, Hodzic, Kerim, Oğuzhan, Abdulkadir, Görkem (Dk. 63 Engincan), Kamil, Pedro, Okoronkwo, Strandberg (Dk.86 Yiğit)
GOLLER: Dk. 90 Kamil ( Sivasspor ), Dk.6 Kilama ( Hatayspor )
KIRMIZI KART: Dk.80 Engincan ( Hatayspor )
SARI KARTLAR: Feyzi, Yusuf ( Sivasspor ) - Okoronkwo, Oğuzhan, Kilama, Bekaj, Pedro ( Hatayspor )
1'inci Lig'in 11'inci haftasında Sivasspor, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
6'ncı dakikada gelişen Hatayspor öne geçti. Rui Pedro'nun ortasında ceza sahası içinde Abdulkadir'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Boşta kalan topa kale alanı içerisinde uçarak kafayı vuran Kilama meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Hatayspor üstünlüğü ile tamamlandı.
80'inci dakikada Hatayspor'da oyuna ikinci yarı giren Engincan'ın rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı.
83'ündü dakikada Sivasspor'un kazandığı penaltıda topun başına Avramovski geçti. Avramovski'nin kullandığı penaltıda top kaleci Bekaj'da kaldı.
90'ıncı dakikada gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Kamil Fidan'ın ceza sahası yayının gerisinden sert şutunda top ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.