Sivasspor bu sezon ilk kez "3'te 3" yaptı
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Manisa FK'yi 1-0 mağlup eden Özbelsan Sivasspor, bu sezon üst üste 3. kez kazandı. Ligde 47 puana ulaşan Sivasspor, 33. haftada Esenler Erokspor ile karşılaşacak.
Ligdeki son mağlubiyetini 29. haftada sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olarak alan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada galip geldi.
Sezonun 30. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Sivas temsilcisi, 31. haftada sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Ligde geride 32 haftada 12 galibiyet, 11 beraberlik, 9 mağlubiyetle 47 puan toplayan Sivasspor, 33. haftada sahasında 5 Mayıs Salı günü Esenler Erokspor ile mücadele edecek.