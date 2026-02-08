Haberler

Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında SMS Grup Sarıyer'e 1-0 yenilerek 3 maçlık yenilmezlik serisini kaybeden Özbelsan Sivasspor, ligin 25. haftasında İmaj Altyapı Vanspor ile karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk olduğu SMS Grup Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Özbelsan Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ligin 20. haftasında sahasında Erzurumspor'a 2-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada mağlup olmamıştı.

Sivasspor, ligin 21. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 2-1 yenerken, 22. haftada evinde Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1, 23. haftada iç sahada ATKO Grup Pendikspor ile golsüz berabere kaldı.

Ligin 24. haftasında dün SMS Grup Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Sivas ekibinin 3 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Ligde 24 haftalık periyotta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlıların 30 puanı bulunuyor.

Sivasspor, ligin 25. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
Haberler.com
