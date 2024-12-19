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Sivasspor'un Yeni Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Göreve Başladı

Sivasspor'un Yeni Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Göreve Başladı
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Sivasspor, Bülent Uygun'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu Ömer Erdoğan'a emanet etti. Törende konuşan Ömer Erdoğan, büyük hedefler kurduğunu ancak planlama yaparken maç maç ilerleyeceklerini söyledi.

Sivasspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Ömer Erdoğan, köklü bir camiaya imza attığı için mutlu olduğunu söyledi. Erdoğan, büyük hedefler kurduğunu ancak planlamalarını maç maç yapacaklarını dile getirdi.

Sivasspor, Bülent Uygun'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu Ömer Erdoğan'a emanet etti. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda, Ömer Erdoğan için yapılan imza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, yöneticiler ve basın mensupları katıldı.

Törende konuşan Başkan Bahattin Eken, "Eski teknik direktörümüz Bülent Uygun'a teşekkür ediyor ve kariyerinde başarılar diliyoruz. Ömer Erdoğan hocamız Türk futbolunun değerli bir ismidir. İnanıyorum ki kariyerine yeni bir başarı ekleyecektir. Cumartesi günü sahamızda oynayacağımız Samsunspor maçında tüm gücümüzü gösterelim. Hocamıza teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

Ömer Erdoğan "Nasıl bir sorumluluk aldığımın farkındayım"

Teknik Direktör Ömer Erdoğan ise Sivasspor'un büyük bir kulüp olduğunu belirterek, "Bu görevi bana veren ve bana inanan yönetime teşekkür ediyorum. Nasıl bir sorumluluk aldım, nasıl bir göreve geldiğimi biliyorum. Bu camianın çok köklü bir camia olduğunu biliyorum. Buraya gelip başkanımla beraber güzel başarılara imza atacağıma inanıyorum. Süre olarak devre arasına yakın zamanda geldik ve çok zamanımız yok. Ben ve ekibim kendimize güveniyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle çok güzel başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum. Hedeflerimiz büyük ama benim yapımda her zaman maçtan maça planlamak var. Bizim oynayacağımız ilk maç benim için çok önemli. Takımımızı inşallah cumartesi gününe hazırlamaya çalışacağız. Taraftar desteğine çok ihtiyacımız var. İnşallah buradaki hedefleri daha yukarıya taşırız. Sırf bir hoca değişimiyle hemen bir şey olmuyor zamana da ihtiyaç var. Sözleşmem sezon sonuna kadar" cümlelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Ömer Erdoğan, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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