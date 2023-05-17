Sivasspor'un jestine Galatasaray'dan aynı güzellikte karşılık! Öğrencileri mutlu edecek karar
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Sivasspor'un ligin ilk yarısındaki Galatasaray maçında deplasman tribünündeki bilet fiyatlarını öğrenciler için 59 TL olarak belirlemesine Sarı-Kırmızılı kulüpten aynı güzellikte bir karşılık geldi. Galatasaray, Sivasspor maçında deplasman tribünü bilet fiyatını 58 TL yaptı.
Ligin ilk yarısındaki Sivasspor - Galatasaray maçında deplasman tribününe bilet fiyatı 59 TL olarak belirlenmişti. Bu sayede öğrenciler de uygun fiyattan yararlanmıştı. Galatasaray'dan bu jeste karşılık geldi.
DEPLASMAN TRİBİNÜ 58 TL
Sportcell'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim, bu jeste karşılık olarak Sivas maçında deplasman tribünü bilet fiyatını 58 TL yaptı.
OLAYLI BİTMİŞTİ
Ligin ilk yarısında Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçın ardından TFF, hakem Erkan Özdamar ve VAR ekibinin konuşmalarını yayınladı.