Sivasspor'un jestine Galatasaray'dan aynı güzellikte karşılık! Öğrencileri mutlu edecek karar

Sivasspor'un ligin ilk yarısındaki Galatasaray maçında deplasman tribünündeki bilet fiyatlarını öğrenciler için 59 TL olarak belirlemesine Sarı-Kırmızılı kulüpten aynı güzellikte bir karşılık geldi. Galatasaray, Sivasspor maçında deplasman tribünü bilet fiyatını 58 TL yaptı.

Ligin ilk yarısındaki Sivasspor - Galatasaray maçında deplasman tribününe bilet fiyatı 59 TL olarak belirlenmişti. Bu sayede öğrenciler de uygun fiyattan yararlanmıştı. Galatasaray'dan bu jeste karşılık geldi.

DEPLASMAN TRİBİNÜ 58 TL

Sportcell'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim, bu jeste karşılık olarak Sivas maçında deplasman tribünü bilet fiyatını 58 TL yaptı.

OLAYLI BİTMİŞTİ

Ligin ilk yarısında Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçın ardından TFF, hakem Erkan Özdamar ve VAR ekibinin konuşmalarını yayınladı.