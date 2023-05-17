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Sivasspor'un jestine Galatasaray'dan aynı güzellikte karşılık! Öğrencileri mutlu edecek karar

Sivasspor'un jestine Galatasaray'dan aynı güzellikte karşılık! Öğrencileri mutlu edecek karar

Spor Haberleri

Sivasspor'un ligin ilk yarısındaki Galatasaray maçında deplasman tribünündeki bilet fiyatlarını öğrenciler için 59 TL olarak belirlemesine Sarı-Kırmızılı kulüpten aynı güzellikte bir karşılık geldi. Galatasaray, Sivasspor maçında deplasman tribünü bilet fiyatını 58 TL yaptı.

Ligin ilk yarısındaki Sivasspor - Galatasaray maçında deplasman tribününe bilet fiyatı 59 TL olarak belirlenmişti. Bu sayede öğrenciler de uygun fiyattan yararlanmıştı. Galatasaray'dan bu jeste karşılık geldi.

DEPLASMAN TRİBİNÜ 58 TL

Sportcell'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim, bu jeste karşılık olarak Sivas maçında deplasman tribünü bilet fiyatını 58 TL yaptı.

Sivasspor'un jestine Galatasaray'dan aynı güzellikte karşılık! Öğrencileri mutlu edecek karar

OLAYLI BİTMİŞTİ

Ligin ilk yarısında Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçın ardından TFF, hakem Erkan Özdamar ve VAR ekibinin konuşmalarını yayınladı.

Sivasspor'un jestine Galatasaray'dan aynı güzellikte karşılık! Öğrencileri mutlu edecek karar

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Rıza Çalımbay Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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