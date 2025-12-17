Mehmet Altıparmak: İki tane final maçımız var

SİVASSPOR Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "İki tane final maçımız kaldı. O iki final maçını oynayıp devre arasına girmek istiyoruz. Bunun için de Iğdır maçı final maçlarımızdan biri. İlk yarı deplasmanda oynayacağımız son maç, inşallah oraya da kazanmaya gidiyoruz" dedi.

1'nci Lig'in 18'nci haftasında deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Düz koşu ve top kapma çalışmasının ardından taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

'KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ'

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Iğdır maçının hazırlıklarını yapıyoruz. Hemen hemen Çorum FK benzer bir takımla oynayacağız. Kanatları çok iyi kullanan ve çok iyi oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynayacağız ama önemli olan biz ne yapacağız. Biz aynı şekilde oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. İki tane final maçımız kaldı. O iki final maçını oynayıp devre arasına girmek istiyoruz. Bunun için de Iğdır maçı final maçlarımızdan biri. İlk yarı deplasmanda oynayacağımız son maç, inşallah oraya da kazanmaya gidiyoruz. Kazanmak için oynayacağız. İnşallah maç şansızlığı ve beceriksizliği Iğdır'da yaşamadan üç puan alıp dönmek istiyoruz" dedi.

'HEDEFE GÖTÜRECEK FUTBOLCULAR ALMAK İSTİYORUZ'

Transfer çalışmalarını hakkında bilgi veren Altıparmak, "Menajerler kendi futbolcularını empoze etmek istiyor. Bunlarla alakalı bize de çok isim geliyor. Biz özellikle ikinci yarıda bizi hedefe götürecek futbolcular almak istiyoruz. Biz bize en uygun ve faydalı olacak oyuncuyu seçeceğiz. Çok fazla spekülasyon var. Daha önce burada oynamış bazı isimler hakkında herkes konuşuyor. Ama bizim önceliğimiz önce iki tane final maçımız var. Burada da bir oyuncu grubu var. Bir an önce bu oyuncu grubuyla bu maçları kimseyi etkilemeden bitirmek istiyoruz. Daha sonrasında da transfer çalışmalarına başlayacağız. İki hafta bittikten sonra herkesi değerlendireceğiz. Futbolcunun yabancısı, Türkü olmaz. Faydalısı, faydası olur. Biz bize katkı sağlayan oyuncularla devam edeceğiz. Fayda sağlamayan oyuncu da varsa yolumuzu ayırırız" diye konuştu.