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Sivasspor, Türkiye Kupası'na Veda Etti

Sivasspor, Türkiye Kupası'na Veda Etti
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Bodrum FK'ya 1-0 yenilen Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, ligdeki Başakşehir maçı için hazırlıklara başlayacaklarını belirtti.

Bodrum FK maçından 1-0 yenilgiyle ayrılan ve Türkiye Kupası'na veda eden Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, maçın ardından konuştu. Erdoğan, "Bizim bundan sonraki odağımız ligde oynayacağımız Başakşehir maçı olacak. Hemen hazırlıklara başlayacağız. Oradan iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun son hafta maçında Bodrum FK'yı konuk eden ve sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Maçtan önce bizim matematiksel olarak biz iddiamız kalmamıştı kupada. Bugün ligde az süre verdiğimiz oyuncuları oynattık. Mağlup olduk ve Bodrum FK'yı tebrik ediyorum. Bizim bundan sonraki odağımız ligde oynayacağımız Başakşehir maçı olacak. Hemen hazırlıklara başlayacağız. Oradan iyi bir sonuç almak istiyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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