Sivasspor-Trabzonspor Maçında Futbolcular Soğuktan Korundu

Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında Sivasspor sahasında, Trabzonspor'u ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta yedek kulübesinde oturan futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumunda hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.

Bu arada yedek kulübesinde oturan futbolcular ise battaniyelere sarılarak soğuktan korundu. - SİVAS