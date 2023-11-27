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Sivasspor-Trabzonspor Maçında Futbolcular Soğuktan Korundu

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Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında Sivasspor sahasında, Trabzonspor'u ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta yedek kulübesinde oturan futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.

Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında Sivasspor sahasında, Trabzonspor'u ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta yedek kulübesinde oturan futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumunda hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.

Bu arada yedek kulübesinde oturan futbolcular ise battaniyelere sarılarak soğuktan korundu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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