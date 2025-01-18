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Sivasspor, Trabzonspor Maçına 3 Puan İçin Hazırlanıyor

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Sivasspor, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınma, eğitsel oyunlar ve taktik çalışmalar yapıldı. Maç, 20 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

- Sivasspor, Trabzonspor maçına 3 puan için hazırlanıyor

SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından eğitsel oyun oynayan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a gidecek.

Trabzonspor ile Sivasspor, 20 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Sivasspor, Trabzonspor Maçına 3 Puan İçin Hazırlanıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP - Spor
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