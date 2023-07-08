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Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: Yoğun olarak çalışıyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: Yoğun olarak çalışıyoruz

Spor Haberleri

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, yeni sezon hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu. Çetin, eksik mevkilere transfer yapmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "Yoğun olarak çalışıyoruz. Önceliğimiz eksik olan bölgelere transfer. Bunun için de yoğun çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Spor

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