Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, yeni sezon hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu. Çetin, eksik mevkilere transfer yapmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "Yoğun olarak çalışıyoruz. Önceliğimiz eksik olan bölgelere transfer. Bunun için de yoğun çalışıyoruz" dedi. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023