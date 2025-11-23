Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: 'Beraberliğe bile üzüleceğimiz maçı kaybettik'

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Esenler Erokspor karşısında maçın tamamında oyuna hükmettiklerini söyleyerek, "Beraberliğe bile üzüleceğimiz bir karşılaşmayı kaybettik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sivasspor, deplasmanda Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Çok üzgünüz ama futbolun ya da oyunun hakkı diye bir şey varsa, bugün tecelli etmedi. Baştan sona üstün olduğumuz, beraberliğe bile üzüleceğimiz bir karşılaşmayı kaybettik. Özellikle maçın ilk yarısında mükemmele yakın oynadık. Çok net pozisyonlara girdik. Hemen hemen rakibimizin doğru düzgün pozisyonu yok. 2-3 tane pozisyonları var, 2'si gol oldu. Bizim kaçırdığımız inanılmaz pozisyonlar var. Oyuncularım futbola dair sahanın içerisinde her şeyi yaptılar. Oynanan oyun, isteğimiz, arzumuz gerçekten bugün çok iyiydi. Erokspor ligin zirvesinde olan bir takım. İyi bir takıma karşı oynadık. Ne çok pozisyon verdik, ne atak yapmalarına izin verdik. Oyuna biz hükmettik. Sonuç hariç her şey bizden yanaydı. Tüm istatistikler de bizden yana ama ne yazık ki maçı kaybettik. Artık önümüze bakacağız. Önümüzde oynayacağımız çok önemli bir Boluspor maçı var. Bütün hazırlıklarımızı ona yapıyoruz. Çok pozisyona giriyoruz. Bunu neticelendirmede problemlerimiz var. Bununla alakalı daha fazla çalışacağız. Yılmadan, bıkmadan bu oyunu her takıma karşı oynamaya devam edeceğiz. İçeri, dışarı diye bir ayrımımız yok. Bugün deplasmanda oynadık ama sahamızda oynadığımız oyunun aynısını oynadık. Bunu her yerde oynamaya devam edeceğiz. Bu oyunu oynamaya devam ettiğimiz sürece de belki böyle bir tane maç kaybederiz. Oyuncularımın isteği, arzusu ve kazanmak için yaptıkları şeylerde tabii ki memnunuz. Bugün sadece skor kötü, onun dışında her şey güzeldi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL