Haberler

Sivasspor Teknik Direktörü Korkmaz: 'Lig Bizim İçin Şimdi Başladı'

Sivasspor Teknik Direktörü Korkmaz: 'Lig Bizim İçin Şimdi Başladı'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, Sarıyer'i 1-0 mağlup etti. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, bu galibiyetin ardından takımın henüz tam anlamıyla oturmadığını belirterek, 'Bu lig bizim için şimdi başladı' dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, 3 puanla ayrıldıkları Sarıyer maçı sonrası, "Bugün bir maç kazandık diye bir sürü övgü anlatamam. Bu lig bizim için şimdi başladı. Kafamızdaki takımı büyük oranda kurduk" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyer'ı 1-0 mağlup eden Sivasspor'da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "Uzun süre kulübümüzün üzerinde gezen kara bulutları dağıttık. Bugün bir maç kazandık diye bir sürü övgü anlatamam. Bu lig bizim için şimdi başladı. Kafamızdaki takımı büyük oranda kurduk. Bugün sahaya çıkan 4 arkadaşımız hepsi hafta içi geldi, bir idman yaparak maça çıkanlar var. Takım disiplinini elden bırakmadan oynadık. Buradaki aslan payını ben futbolcu arkadaşlarıma ve teknik ekibime vermek istiyorum. Daha yapacak çok işimiz var. Bu kırılma maçı çok önemliydi. Biz gerçekten ilk 4 hafta iyi değildik" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İtalya'da Türk rüzgarı! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu attı, 7 gollü maçta son gülen Juventus

Kenan ve Hakan Çalhanoğlu attı, işte 7 gollü maçta kazanan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'li 2 isim için ihraç talebi

Son operasyonda gözaltına alınan 2 isme "Ocak dışısın" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.