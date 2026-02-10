Haberler

Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir'le anlaşmaya vardı

Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir'le anlaşmaya vardı
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivaspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Burak Özçoban, tecrübeli teknik direktörle çalışmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivaspor, teknik direktör İsmet Taşdemir'le anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Sivasspor Kulüp Başkanı Burak Özçoban ile teknik direktör İsmet Taşdemir katıldı.

Taşdemir, törende 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özçoban, tecrübeli bir teknik direktörle çalışacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Sivasspor'umuzun hedefleri doğrultusunda tecrübeli bir teknik adamla anlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İsmet hocamıza başarılar diliyoruz, inşallah birlikte güzel sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.

Göreve başlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Taşdemir ise "Sivasspor gibi köklü ve büyük bir camiada görev almak benim için büyük bir onur. Hedefimiz, bu büyük taraftara yakışan bir takım izlettirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Taşdemir, kariyerinde Amed Sportif Faaliyetler, Körfez Spor Kulübü, MKE Ankaragücü, Başkent Şafakspor FK, Altay, Ümraniyespor, Samsunspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor ve Gaziantep FK takımlarını çalıştırmıştı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
