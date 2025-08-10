Sivasspor, Sipay Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kontrol çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyun ile idmanı tamamladı.

Erzurumspor FK maçında oynayan futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Yarın izin yapacak Sivas ekibi, 12 Ağustos Salı günü basına ve taraftara açık antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.