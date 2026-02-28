Sivasspor, Serikspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Haberler

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Serikspor ile yapacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda ekip, pas çalışmaları ve duran top organizasyonları gerçekleştirdi.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Serikspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve topa sahip olma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, günü duran top organizasyonlarıyla tamamladı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Serikspor ile Özbelsan Sivasspor, yarın Serik İsmail Oğan Stadı'nda saat 13.30'da karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya



