Sivasspor, Sarıyerspor Maçına Hazır

Sivasspor, Sarıyerspor Maçına Hazır
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyerspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalar yaptı. Takımın yeni transferi Daniel Avramovski de ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Sivasspor'un yeni transferi Daniel Avramovski'de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Antrenmanı Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
