Sivasspor, Sarıyerspor Maçına Hazır

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında yarın sahasında SMS Grup Sarıyerspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Sivasspor'un yeni transferi Daniel Avramovski'de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Antrenmanı Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.