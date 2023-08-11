Sivasspor, Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Yeni transferler de antrenmanda yer aldı. Takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

- Sivasspor'un yeni transferi Achilleas Poungouras ilk idmanına çıktı

SİVAS - Sivasspor, bir günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Dinamik ısınma ile başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. Antrenman taktik oyun ile sona erdi.

Yeni transfer Achilleas Poungouras ve sözleşme yenilenen Aaron Appindangoye de antrenmanda yer aldı.

Antrenmanı Başkan Mecnun Otyakmaz ile Asbaşkan İsmail Yıldız da takip etti.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Samsunspor 13 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te sahasında karşılaşacak. Mücadelede hakem Murat Erdoğan görev yapacak.