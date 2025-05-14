Sivasspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Sivasspor, Samsunspor ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla sürdürüyor. Takım, çeşitli pas çalışmaları ve oyunlar ile idmanı tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, dar alan oyun ve çift kale maçla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Samsunspor ile Sivasspor, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor