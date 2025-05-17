Sivasspor, Samsunspor ile Zorlu Maça Çıkıyor

Sivasspor, Samsunspor ile Zorlu Maça Çıkıyor
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşılaşacak. Maç, saat 19.00'da başlayacak ve Sivasspor'da bazı oyuncular sakatlık ve ceza nedeniyle forma giyemeyecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte tedavilerine devam edilen kaleci Djordje Nikolic, Jan Bieganski, Alex Pritchard ve Alaaddin Okumuş ile sarı kart cezalısı Tolga Ciğerci, Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

Ligde, Samsunspor 57 puanla 4'üncü sırada bulunurken Sivasspor, 35 puanla 16. basamakta yer alıyor.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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