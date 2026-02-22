Sivasspor, Sakaryaspor maçına hazır
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın evinde Sakaryaspor ile oynayacağı maç için antrenmanını yoğun bir şekilde tamamladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan çalışma, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla sürdü.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın evinde Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, antrenmanı duran top çalışmasıyla tamamladı.
Sivasspor ile Sakaryaspor yarın saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı