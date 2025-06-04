Sivasspor, Rıza Çalımbay ile Yollarını Ayırdı

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile Yollarını Ayırdı
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Sivasspor, 90 gün görevde kalan teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı. Çalımbay, kulübün tarihindeki 3. döneminde, 11 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgiyle ekipte zayıf bir performans sergiledi.

Sivasspor'un yollarını ayırdığı Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 90 gün görevde kalabildi.

Teknik direktörlük kariyerinde Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor, Hatayspor ve Sivasspor'u da çalıştıran "Atom Karınca" olarak tanınan Rıza Çalımbay, 5 Mart 2025'te yeniden teknik direktörlük görevine geldiği Sivasspor ile 90 gün sonra yollarını ayırdı.

Sivasspor, Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı 11 lig maçında, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

3. kez göreve getirildi

Sivas temsilcisinin başında 2010-2013, 2019-2023 yıllarında görev yapan Çalımbay, bu sezonun 27. haftasında 3. kez göreve getirildi. Çalımbay bundan önceki döneminde Sivasspor'u üst üste 3 sezon Avrupa Kupalarına götürürken, kulüp tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupasını kazandırdı.

Çalımbay çare olamadı

Sivasspor'a geride bıraktığımız sezon Bülent Uygun ve Ömer Erdoğan'ın ardından Rıza Çalımbay da çare olamadı. Sivasspor Trendyol Süper Lig'de çıktığı 36 maçta hanesine 35 puan yazdırabildi. İnişli-çıkışlı bir grafik çizen kırmızı-beyazlılar, son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı ve Trendyol 1. Lig'e düştü. Sivas temsilcisi, ligi 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 yenilgi ile tamamladı.

Öte yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte, yönetimin yakın zamanda yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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