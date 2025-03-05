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Sivasspor, Rıza Çalımbay ile Anlaştı

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile Anlaştı
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Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırarak Rıza Çalımbay ile anlaştı. Çalımbay, geçmişte kulüpte önemli başarılara imza atmıştı ve yeniden takımın başına geçti.

Sivasspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiği açıklandı. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rıza Çalımbay, Sivasspor ailesi için sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda şehrimizin ve kulübümüzün değerlerini en iyi şekilde temsil eden bir semboldür. Geçmişte iki farklı dönemde kulübümüzde toplam 7,5 yıl görev yaparak, takımımızı Süper Lig'de, Avrupa kupalarında ve Türkiye Kupası'nda sayısız başarıya taşımıştır. Onun liderliğinde elde ettiğimiz 3 sezon üst üste Avrupa kupalarına katılma başarısı ve 2022 yılında kazandığımız tarihi Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve ligdeki başarılarımız taraftarlarımıza unutulmaz anlar yaşatmıştı. Sivasspor Kulübü olarak, Rıza Çalımbay'ın engin tecrübesi ve liderlik vasıflarıyla takımımızın yeniden başarıdan başarıya koşacağına yürekten inanıyoruz. Memleketine olan bağlılığı ve Sivasspor sevgisiyle yeniden yuvaya dönen Rıza Çalımbay'a hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı camiamızla birlikte yeni zaferlere imza atacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli teknik direktör, daha önce 2010-2013 ve 2019-2023 yılları arasında kırmızı-beyazlı kulübü çalıştırmıştı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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