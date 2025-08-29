Sivasspor, Pendikspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Pendikspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman, ısınma hareketleri, atletik koşu ve taktiksel çalışmalarla gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra atletik koşu ve topa sahip olma çalışmaları yapan Yiğidolar, idmanın son bölümünde ise taktiksel çalışmalar üzerinde durdu.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Mehmet Ali Erbil, düğün sabahı TikTok'ta takı topladı

Mehmet Ali Erbil'den nikahın ertesi günü sıra dışı hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.