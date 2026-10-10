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Sivasspor, Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerek bu sezon ilk kez evinde kazandı

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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ekenler Beton Sivasspor, sahasında Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez evinde galibiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar böylece iç sahada 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puana ulaşırken, dış sahada 4 maçta 4 puan topladı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında dün sahasında Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Ekenler Beton Sivasspor, ligde bu sezon ilk kez evinde galibiyet sevinci yaşadı.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, üçüncü haftada ise iç sahada Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı.

Sivas temsilcisi ligin beşinci haftasında evinde Mardin 1969 Spor ile 2-2 berabere kalırken, yedinci haftada Muğlaspor ile yaptığı maçtan da 1-1 berabere ayrıldı.

Sivasspor, ligin dokuzuncu haftasında Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek iç sahadaki galibiyet hasretine son verdi.

Ligde geride kalan bölümde 5 iç saha maçına çıkan kırmızı-beyazlılar 1 galibiyet, 4 beraberlik alarak 7 puan topladı.

Sivas ekibi, dış sahada oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 4 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: AA
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