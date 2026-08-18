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Sivasspor, Musah Mohammed'i Transfer Etti

Sivasspor, Musah Mohammed'i Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, kadro yapılanması kapsamında 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, oyuncuya başarılar dileyerek 'hoş geldin' mesajı yayımladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Musah Mohammed'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Musah Mohammed'e Sivasspor forması altında başarılar diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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