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Sivasspor maçında otopark uyarısı

Sivasspor maçında otopark uyarısı
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Sivas'ta yarın oynanacak Sivasspor-Mardin maçı öncesi emniyet, tarım fuarı nedeniyle stadyum otoparkının kapalı olduğunu belirterek taraftarların toplu taşıma kullanmasını veya üniversite otoparkını tercih etmesini istedi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü yarın saat 20.00'de oynanacak Sivasspor- Mardin 1969 Spor karşılaşması öncesinde trafik ve otopark düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile Mardin 1969 Spor arasında oynanacak mücadeleye gidecek taraftarların, Sivas 4 Eylül Stadyumu çevresinde yaşanabilecek yoğunluğa karşı dikkatli olmaları istendi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2-6 Eylül tarihleri arasında BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu otoparkında Tarım Fuarı düzenleneceği hatırlatıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de Sivasspor - Mardin 1969 Spor takımları arasında oynanacak Trendyol 1. Lig futbol müsabakasına gelecek vatandaşlarımızın 2-6 Eylül tarihleri arasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu otoparkında düzenlenecek Tarım Fuarı nedeniyle, ulaşımda sıkıntı yaşamamaları adına toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri önem arz etmekle birlikte müsabakaya özel araçlarıyla gelecek vatandaşlarımızın ise Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi otoparkını kullanmaları rica olunur. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları ve trafik yoğunluğunun önlenmesi amacıyla gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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