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Sivasspor, Mardin 1969 Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Mardin 1969 Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Mardin 1969 maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmaların ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. Karşılaşma, 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Mardin 1969 maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik organizasyonların ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Ekenler Beton Sivasspor ile Mardin 1969, 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de, Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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