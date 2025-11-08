Haberler

Sivasspor, Manisa FK Galibiyetiyle Moral Buldu

Sivasspor, Manisa FK Galibiyetiyle Moral Buldu
Güncelleme:
Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Manisa FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, kazandıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını ve galibiyeti taraftarlara armağan ettiklerini belirtti. Altıparmak, takımın uzun bir süre sonra kazandığını ve mücadeleci bir oyun ortaya koyduğunu ifade etti.

Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Manisa FK galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Kazandığımız 3 puandan dolayı mutluyuz. Galibiyeti taraftara armağan ediyoruz. Milli arada biraz daha fazla çalışacağız. Hedefimize doğru ilerleyeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Galip gelmek çok güzel. Uzun süre sonra kazanan bir takımımız var. Sahada müthiş mücadele, istek ve arzunun olduğu bir maç oldu. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçı hiç bırakmadık. 10 kişi kalmamıza rağmen galip geldik. Çok istediğimiz bir galibiyetti. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi şekilde desteklediler. Ligin en kritik maçlarından birini oynadık. Yukarıyı hedeflediğimiz için kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibimiz de alt taraftan kurtulmak istiyor, onları da tebrik ediyorum. Bir sistemden başka sisteme geçtik. Kazandığımız 3 puandan dolayı mutluyuz. Galibiyeti taraftara armağan ediyoruz. Milli arada biraz daha fazla çalışacağız. Hedefimize doğru ilerleyeceğiz" dedi.

"Ethemi'nin oyundan atılması doğru"

Bir gazetecinin, "Sivasspor her maçta kırmızı kart görüyor. Neler söylersiniz?" şeklindeki sorusuna Altıparmak, "Bizim amacımız galip gelmek. Geçen hafta 9 kişi kaldık, bu hafta 10 kişi kaldık. Bunu oyuncularla konuşacağız. Valon Ethemi'nin oyundan atılması haklı çünkü hakeme temas ediyor. Kartlarla alakalı oyuncularımızla konuşacağız. Çünkü bu tür maçlarda 10 kişi kalmak çok zor" yanıtını verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
