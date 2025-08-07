Sivasspor, Luan Campos'u Transfer Etti

Sivasspor, Luan Campos'u Transfer Etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Luan Campos ile anlaşma sağladı. Imza törenine Asbaşkan Necmettin Ateş katıldı. Luan Campos, Brezilya doğumlu ve önceki kulüpleri arasında Palmeiras ve Veres Rivne bulunuyor.

19 Mart 2002 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Luan de Campos Cristiano da Silva, futbola Marilia-SP altyapısında başladı. Genç oyuncu, Palmeiras, América ve son olarak Ukrayna ekibi Veres Rivne takımlarının formasını giydi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
