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Sivasspor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki idmanda dinamik ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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