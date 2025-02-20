Sivasspor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS