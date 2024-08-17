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İnanılmaz son! Sivasspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendi

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor'a konuk olan Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sivas temsilcisi Uğur Çiftçi'nin kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamlarken, ev sahibi takımın 90+1'de Boa Morte ile bulduğu gol, 4.5 dakikalık VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçınnda Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı konuk takım 2-1 kazandı.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmada Kayserispor, Miguel Cardoso'nun 14. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sivasspor'dan bu gole yanıt gecikmedi. Konuk ekip, 17. dakikada Uros Radokovic ile skoru eşitledi ve ilk yarı berabere bitti.

Sivasspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendi

RADOKOVIC YİNE SAHNEDE

İkinci yarının başında Sivasspor'da tekrar sahneye çıkan savunma oyuncusu Uros Radokovic, 50. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Sivasspor'da Uğur Çiftçi, 74. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Sivasspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendi

KAYSERİSPOR'UN SON DAKİKA GOLÜ VAR'A TAKILDI

Kayserispor'un 90+1'de Boa Morte ile bulduğu gol, 4.5 dakikalık VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı nedeniyle iptal edildi ve karşılaşma bu şekilde sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Sivasspor, puanını 4 yaptı. İlk haftayı BAY geçen Kayserispor ise ilk maçında puanla tanışamadı. Ligin bir sonraki maçında Sivasspor, Eyüpspor'u ağırlayacak. Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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