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Sivasspor, Kayserispor'u 5-2 Yenerek Farklı Bir Zafer Aldı

Sivasspor, Kayserispor'u 5-2 Yenerek Farklı Bir Zafer Aldı
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, sahasında Kayserispor'u 5-2 mağlup etti. Maçta gol atan isimler arasında Rey Manaj ve Emrah Başsan öne çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 5-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sağ taraftan Kartal ortasını yaptı, kaleci Ali Şaşal'dan seken top boşta kaldı. Pozisyonun devamında Cardoso topu aldı ve hemen yanına pasını aktardı. O noktada bulunan Nazon, savunmadan da seken meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra sol ayağıyla yakın mesafeden vuruşunu yaptı ve direk dibinden ağları buldu. 3-1

77. dakikada Manaj, ceza sahası yayının gerisinden sağ tarafa pasını aktardı. Topla buluşan Emrah, ceza sahasına girer girmez karşı karşıya pozisyonda sol ayağıyla vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-1

86. dakikada yaşanan ikili mücadelede Attamah'ın Manaj'ı formasından çekerek yaptığı faulün ardından hakem Burak Pakkan Attamah'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

90+1. dakikada Kartal'ın pasıyla ceza sahasına arkasına sarkan Boa Morte, topu aşırtarak kaleci Ali Şaşal'dan sıyrıldı ve devamında savunmaya rağmen vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-2

90+2. dakikada Murat'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topu alan Manaj, sağ çaprazdan içeri girdi ve sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 5-2

Hakemler: Burak Pakkan, Furkan Ürün, Cem Özbay

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi (Ziya Erdal dk. 87), Charisis, Tolga Ciğerci (Poungouras dk. 78), Moutoussamy (Oğuzhan Aksoy dk. 88), Emrah Başsan (Muhammed Sinan Kaya dk. 87), Rodrigues (Efkan Bekiroğlu dk. 63), Rey Manaj

Yedekler: Nikolic, Emre Gökay, Bekir Turaç Böke, Emirhan Başyiğit, Turgunboev

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali, Ali Karimi (Nazon dk. 46), Kartal Kayra, Ramazan Civelek (Ackah dk. 46), Cardoso (Hosseini dk. 88), Mane (Morte dk. 71), Bahoken

Yedekler: Bilal Beyazıt, Mehdi, Baran Ali Gezek, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Rey Manaj (dk. 5, 90+1), Onurcan Piri (dk. 10 k.k), Rodrigues (dk. 45+1), Emrah Başsan (dk. 77) (Sivasspor), Nazon (dk. 46), Boa Morte (dk. 90) (Kayserispor)

Kırmızı kartlar: Stephane Bahoken (dk. 23), Joseph Attamah (dk. 86) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Rodrigues, Efkan Bekiroğlu, (Sivasspor), Carlos Mane (Kayserispor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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