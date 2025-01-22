Sivasspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. İdman, pas çalışmaları ve koşuyla sona erdi.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Net Global Sivasspor ile Bellona Kayserispor, 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.