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Sivasspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarına Başladı
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, antrenmanlara başladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde dinamik ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. İdman, pas çalışmaları ve koşuyla sona erdi.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Net Global Sivasspor ile Bellona Kayserispor, 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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