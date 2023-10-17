Sivasspor-Kasımpaşa Maçının Biletleri Satışa Çıktı
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Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 9. hafta maçının biletleri satışa çıktı. Maç, 22 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 9. hafta maçının bilet satışı başladı.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. 22 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt: 200 TL
Maraton Alt: 150 TL
Maraton Üst: 150 TL
Güney Alt: 120 TL
Güney Üst: 120 TL
Bayan Tribün: 120 TL
Misafir Tribün: 150 TL - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor