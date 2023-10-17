Haberler

Sivasspor-Kasımpaşa Maçının Biletleri Satışa Çıktı

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 9. hafta maçının biletleri satışa çıktı. Maç, 22 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 9. hafta maçının bilet satışı başladı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. 22 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt: 200 TL

Maraton Alt: 150 TL

Maraton Üst: 150 TL

Güney Alt: 120 TL

Güney Üst: 120 TL

Bayan Tribün: 120 TL

Misafir Tribün: 150 TL - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Sivasspor Kasımpaşa Futbol Spor Haberler

title